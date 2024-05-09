Источник: Селихов может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает Metaratings.ru.

Селихов пропустил игру 27-го тура с «Пари НН» (0:0) из-за болезни. Всего в этом сезоне 30-летний голкипер провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, в трех из которых сыграл на ноль.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет в субботу, 11 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.