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Источник: Селихов может попасть в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу и может быть включен в заявку на матч 28-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает Metaratings.ru.

Селихов пропустил игру 27-го тура с «Пари НН» (0:0) из-за болезни. Всего в этом сезоне 30-летний голкипер провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах, в трех из которых сыграл на ноль.

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет в субботу, 11 мая, начало — в 16:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Александр Селихов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Локомотив

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