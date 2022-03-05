Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу армейцев в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ над «Нижним Новгородом» (1:0).

«Игра была тягучей и тяжелой. «Нижний Новгород» играл в меньшинстве, вынуждены были отбиваться. Армейцы ничего лучше не придумали, как навал в штрафную площадку, а там уже как получится. На последних секундах получилось, но это неправильно. Если они играют в большинстве, то должны работать фланги. Неправильную тактику выбрали братья Березуцкие. Сегодня особенно не впечатлили Карраскаль и Языджи. Не владели игрой. Атака пока у нас очень сильно страдает. Что будет дальше, я не знаю. Команды впереди посильнее «Нижнего Новгорода». Работать и работать надо», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев остался недоволен судейством.

«У меня возникли вопросы к судейству. Кукуян, наверное, ку-ку... Такие ошибки делать нельзя, хотя и в пользу хозяев. Две ошибки были очень серьезные. «Нижний Новгород» может подать протест. Там не должно было быть удаления с поля. Они будут оспаривать решение, красную карточку отменят», — добавил Пономарев «СЭ».

Победный гол на 90+6-й минуте встречи забил Юсуф Языджи.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной. «Нижний Новгород» — на десятой строчке.