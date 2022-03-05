Березуцкий: «У Фернандеса сотрясение мозга, он сломал нос»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (1:0) рассказал о характере травмы защитника Марио Фернандеса. Российский футболист бразильского происхождения в конце матча после столкновения с Иброгимхалилом Юлдошевым получил травму головы. У него сильно пошла кровь из носа и рта.

«У Фернандеса сотрясение мозга, он сломал нос. Все серьезно», — сказал Березуцкий в эфире Матч Премьер. — Достаточно яркая игра, мы полностью контролировали ход встречи и до удаления, и после. Усталость и непонятный график РПЛ повлияли. Мы просили перенести игру на 7-е число, никто не был против, но почему-то этого не сделали.

До Сочи сейчас добираться 4,5 часа... Играть сегодня — оригинальное решение, поэтому игроки вышли на усталости. Мы прилетели ранним утром, невозможно восстановиться. Это просто опасно для здоровья. Рад, что ребята проявили характер, футбол вознаграждает.

Что касается Марио Фернандеса, у него сотрясение мозга, он сломал нос. Все серьезно"