Сухина: «Красную карточку Соболева не отменят»

Арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал возможную отмену красной карточки, которую получил нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1). 9 декабря КДК РФС рассмотрит это удаление на очередном заседании.

— В регламенте записано, что клуб может подать апелляцию на прямую красную карточку. Это не прецедент. Но по моему мнению, это красная карточка, — отметил Сухина в интервью «РБ Спорт».

— Соболев сказал, что ему было некуда убрать ногу.

— Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Я понимаю, что в игре это может смотреться по-другому, но у нас телевизионный футбол. Когда на стоп-кадре показывают шипы, которые бьют в голень, — по телевизору это красная. В игре это не очень заметно. Все очень близко, борьба за мяч. Поэтому ВАР и придумали.

— ВАР придумали, но все равно остаются споры.

— Если бы не было споров, вы бы мне не звонили и никому не было бы интересно.

— Соболев приглашен на заседание КДК РФС. Как вы думаете, его присутствие может на что-то повлиять?

— Только на количество матчей, которые он должен будет пропустить. КДК принимает решение об отмене карточки на основании решения экспертной комиссии. Сколько матчей дадут Соболеву? Затрудняюсь ответить. Может быть, парочку, а может быть, автоматом оставят одну игру.

— Если отменят красную карточку Соболева, это приведет к дисквалификации арбитров ВАР? Это ведь они подсказали Виталию Мешкову удалить Соболева.

— Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для нее есть.