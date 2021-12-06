Сухина: «Красную карточку Соболева не отменят»
Арбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал возможную отмену красной карточки, которую получил нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:1). 9 декабря КДК РФС рассмотрит это удаление на очередном заседании.
— В регламенте записано, что клуб может подать апелляцию на прямую красную карточку. Это не прецедент. Но по моему мнению, это красная карточка, — отметил Сухина в интервью «РБ Спорт».
— Соболев сказал, что ему было некуда убрать ногу.
— Видно, как он продолжает движение ногой и продавливает. Не просто уткнулся в ногу соперника и очень быстро убрал свою ногу, а сделал какое-то движение. Я понимаю, что в игре это может смотреться по-другому, но у нас телевизионный футбол. Когда на стоп-кадре показывают шипы, которые бьют в голень, — по телевизору это красная. В игре это не очень заметно. Все очень близко, борьба за мяч. Поэтому ВАР и придумали.
— ВАР придумали, но все равно остаются споры.
— Если бы не было споров, вы бы мне не звонили и никому не было бы интересно.
— Соболев приглашен на заседание КДК РФС. Как вы думаете, его присутствие может на что-то повлиять?
— Только на количество матчей, которые он должен будет пропустить. КДК принимает решение об отмене карточки на основании решения экспертной комиссии. Сколько матчей дадут Соболеву? Затрудняюсь ответить. Может быть, парочку, а может быть, автоматом оставят одну игру.
— Если отменят красную карточку Соболева, это приведет к дисквалификации арбитров ВАР? Это ведь они подсказали Виталию Мешкову удалить Соболева.
— Не думаю, что красную карточку отменят. Основания для нее есть.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-suhina-krasnuyu-kartochku-soboleva-ne-otmenyat-osnovaniya-dlya-nee-est/
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