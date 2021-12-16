Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Арсенал» (2:0).

«Арсенал» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Игоря Панина в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота ЦСКА на 42-й минуте матча.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 42-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в данной сложной игровой ситуации игрок обороняющейся команды ЦСКА №2 Марио Фернандес, не успев сыграть в мяч в единоборстве с игроком атакующей команды «Арсенал» №22 Зурико Давиташвили, допустил контакт с ногой соперника уже после того, как тот нанес удар по воротам. По мнению большинства экспертов, судья должен был назначить 11-метровый удар», — говорится в сообщении комиссии.