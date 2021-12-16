Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Нижний Новгород».

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Нижнего Новгорода» на 90+4-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Нижний Новгород» на 90+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды «Нижний Новгород» Алексей Козлов, ведя единоборств за мяч в правильной манере с атакующим игроком команды «Краснодар» Богданом Рейхменом, прежде чем коснуться ноги соперника акцентировано сыграл в мяч, выбив его за линию ворот. Судья правильно назначил угловой удар», — говорится в сообщении комиссии.