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Судейство

«Краснодар» — «Нижний Новгород»: Кукуляк правильно не назначил пенальти в ворота гостей

19:45
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Нижний Новгород».

«Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с неназначением 11-метрового удара в ворота «Нижнего Новгорода» на 90+4-й минуте матча.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Нижний Новгород» на 90+4-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды «Нижний Новгород» Алексей Козлов, ведя единоборств за мяч в правильной манере с атакующим игроком команды «Краснодар» Богданом Рейхменом, прежде чем коснуться ноги соперника акцентировано сыграл в мяч, выбив его за линию ворот. Судья правильно назначил угловой удар», — говорится в сообщении комиссии.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/215071

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Екатерина Савостина все материалы автора

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