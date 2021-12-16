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Дисквалификация защитника «Спартака» Кофрие остается в силе

18:24
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дисквалификация защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие остается в силе.

«Спартак» подал заявление на отмену красной карточки Кофрие. Было принято решение отказать московскому клубу. Дисквалификация остается в силе», — сказал Григорьянц.

Кофрие получил красную карточку в конце матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3). Он нарушил правила в собственной штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один. 

Из-за диквалификации Кофрие пропустит матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

(Антон Иванов)

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