Дисквалификация защитника «Спартака» Кофрие остается в силе

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что дисквалификация защитника «Спартака» Максимилиано Кофрие остается в силе.

«Спартак» подал заявление на отмену красной карточки Кофрие. Было принято решение отказать московскому клубу. Дисквалификация остается в силе», — сказал Григорьянц.

Кофрие получил красную карточку в конце матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:3). Он нарушил правила в собственной штрафной на Никите Бурмистрове, который убегал один на один.

Из-за диквалификации Кофрие пропустит матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

(Антон Иванов)