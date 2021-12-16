На заседании ЭСК при президенте РФС оценили работу арбитра Сергея Иванова в связи с удалением игрока «Спартака» Максимилиано Кофрие на 95-й минуте матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:3).

«Судья правильно удалил Максимилиано Кофрие на 95-й минуте матча. Решение мотивировано тем, что данный игрок задержал за руку атакующего игрока команды «Сочи» Никиту Бурмистрова в собственной штрафной площади, тем самым лишил соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч.

Учитывая все очевидные критерии лишения соперника явной возможности забить гол, а именно — направление атаки, расстояние до ворот, контроль мяча атакующим игроком и количество игроков обороняющейся команды, имеющих возможность помешать ему, а также отсутствие попытки сыграть в мяч при назначении 11-метрового удара, данный игрок был правильно удален с поля с показом красной карточки», — говорится на сайте РФС.