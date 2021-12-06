Федерация футбола Армении связывалась с тремя игроками юношеской сборной России (U19). Речь идет о двух 18-летних игроках ФК «Чертаново» Александре Коваленко и Гаррике Левине, а также о 18-летнем полузащитнике молодежной команды ЦСКА Эдуарде Багринцеве, сообщает «РБ Спорт».

Речь шла о выступлении игроков за молодежную команду Армении.

Коваленко и Багринцев недавно в составе сборной России (U19) принимали участие в квалификационном раунде юношеского чемпионата Европы, в котором одолели Грецию, Германию и Фарерские острова и вышли из группы с первого места. Багринцев в 3 играх отметился 2 забитыми мячами, Коваленко забил 1 мяч и записал на свой счет одну голевую передачу. Левин в сборную России на чемпионат Европы вызван не был.

В нынешнем сезоне на счету Коваленко 13 матчей в ФНЛ-2, в которых полузащитник отметился 2 голевыми передачами. Левин провел 15 матчей, в которых забил 2 гола. Багринцев принимал участие в 15 встречах в молодежной лиге, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. Помимо этого, полузащитник в этом сезоне дебютировал за основную команду ЦСКА в Кубке России.