Подводим промежуточные итоги чемпионата России-2021/22, в котором не раз возникали скандалы вокруг решений рефери. Сложившаяся ситуация вызывает опасения.

Эксперт «СЭ» — о работе рефери, главных скандалах и особенностях сезона:

— В чью пользу чаще всего ошибались арбитры

— Кто из судей совершил больше всего ошибок

— Сколько заработали судьи в матчах первой части чемпионата

— Как работают новые руководители департамента судейства

— Во что превратились судейские брифинги

— О чем писал Сергей Карасев почти 20 лет назад

Число ошибок

Этот чемпионат особенный по ряду причин. К сожалению, он отличается от предыдущего в первую очередь тем, что резко увеличилось число ошибок. В 18 турах турнира-2020/21 зафиксированы 34 ошибки, за такой же период нынешнего — 51. То есть их стало в полтора раза или на 50 процентов больше. И это без учета тех промашек и неверных решений, которые исправлялись с помощью видеоассистентов.

Мне сложно сказать, что происходит с Павлом Кукуяном, тем судьей, которого выделяли в прошлом сезоне. Тогда он ошибался намного реже, с ним стали связывать надежды, его включили в лист ФИФА. На международные матчи, правда, его так и не назначали, потому что он не сдал тест по английскому языку.

А сейчас рефери из Сочи в числе тех, кто ошибается чаще других. Он вместе с Евгением Кукуляком в лидерах по среднему числу ошибок за игру, если убрать с первого места Артема Чистякова, вернувшегося в РПЛ и судившего всего один матч.

Немногим меньше ошибались Алексей Сухой, Виталий Мешков, Алексей Матюнин и Игорь Панин.

Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22.

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2021/22.

Пенальти в чемпионате-2021/22.

Какое из решений Мешкова ошибочное

Судья из Дмитрова, в чьем активе уже 182 игры в чемпионате России, задал одну из главных загадок этого сезона — на нее пока не дали ответ его руководители. Мешков работал на двух матчах РПЛ и одной встрече Лиги Европы, в которых были однотипные эпизоды. И во всех трех случаях Виталий принял разные решения.

23 октября. ЦСКА — «Крылья Советов» — 3:1

На 18-й минуте матча 12-го тура чемпионата России Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

4 декабря. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1

На 30-й минуте матча 17-го тура Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля. Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

9 декабря. «Ференцварош» — «Байер» — 1:0

На 24-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы произошло единоборство Карима Беллараби с Михой Блажичем. Игрок гостей не коснулся мяча, ударил соперника прямой ногой и попал ему открытыми шипами в область голени. Арбитр Кирилл Левников вынес нарушившему правила предупреждение. Видеоарбитр Мешков не вмешался в его действия и не предложил поменять желтую карточку на красную.

То есть в двух случаях был зафиксирован фол, в одном — нет. Действия игрока, нанесшего удар ногой, в одном случае не повлекли дисциплинарных санкций, в другом были наказаны удалением, в третьем — желтой карточкой.

Допустим, Соболев удален правильно, а Беллараби заслужил только желтую карточку. Допустим. Но, получается, в первом моменте допущена ошибка. Или и там наш опытнейший арбитр, хороший арбитр, воспитывающий в Подмосковье новые судейские кадры, принял верное решение? На что ориентироваться, как трактовать такие моменты? И это только три примера. А ведь было несколько похожих случаев в играх еврокубков и других чемпионатов.

И правда ли, что УЕФА изменил подход и предлагает не столь жестко, как раньше, карать удары шипами «через мяч», когда нога по инерции идет в ногу соперника?

Виктор Кашшаи. Фото РФС

Новые руководители

Руководители департамента судейства РФС пока практически не выходят на связь со СМИ и не реагируют на призывы пообщаться и разъяснить что и как.

В общем-то, португалец Витор Мануэл Мелу Перейра, сменивший в сентябре этого года венгра Виктора Кашшаи, продолжает ту же линию — ничего не комментирует.

Португальские коллеги из A Bola предупреждали, что это характерная черта специалиста, который так вел себя и в Португалии, и в Греции. Потому я ничему не удивляюсь.

Удивляются судьи. Они тоже видели все эти моменты. И им тоже ничего не объяснили. За исключением того, что на одном из брифингов привели пример сентябрьского матча Лиги чемпионов «Вольфсбург» — «Севилья» (1:1), в котором защитник тоже «через мяч» попал в ногу сопернику и был наказан 11-метровым. Как позже пояснили руководители судей УЕФА, решение ошибочное. Но там действительно был совсем незначительный контакт.

Брифинги

Что касается брифингов, то наблюдается одна странная тенденция: они с каждым разом становятся короче, а число представленных моментов уменьшается. Это не значит, что ошибок все меньше и обсуждать нечего. Наоборот, вопросы накапливаются.

Но разговор с судьями и инспекторами РПЛ больше похож на лекции для начинающих рефери в школе арбитров. Показываются очевидные моменты, где практически нет места другому мнению.

Бывало уже и так, что на двух разных брифингах об одних и тех же эпизодах говорились разные вещи. Допустим, сначала утверждалось, что фол вратаря «Динамо» Антона Шунина, поймавшего мяч и въехавшего коленом в спину соперника, должен наказываться 11-метровым ударом. А уже через неделю была озвучена иная версия.

В другом моменте жестко подчеркивалось, что должна показываться красная карточка. Через неделю требование смягчилось — минимум желтая.

Пока это вызывает легкое недоумение. Не более того. Но как бы не настал момент, когда арбитры начнут вести себя так же, как в период работы с Кашшаи и его заместителем Дьердем Рингом. Тогда рефери стали пропускать брифинги (они проводились и проводятся в онлайн-режиме) из-за их малоэффективности и бесполезности. Или подключались только в голосовом режиме и уходили от ноутбука заниматься своими делами.

Поверьте, это мнение не одного судьи или инспектора, а итог регулярных опросов, которые я проводил в последние недели.

Проблемы, связанные с отсутствием единоначалия и размытием ответственности, никуда не делись. Пользы от всего этого мало, а вреда все больше. Возможно, в этом как раз одна из причин увеличения числа ошибок.

Мелу Перейра. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экспертно-судейская комиссия

Понятно, что можно за основу и за ориентир брать решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК). Но, во-первых, она рассматривает не все спорные моменты, а только часть. Во-вторых, нередко бывает, что голоса делятся поровну — допустим, 4:4. Так что тогда брать за ориентир, какую из двух позиций?

Наглядный пример — эпизод матча 2-го тура «Уфа» — «Динамо». Эксперты не пришли к единому мнению относительно того, правильно ли поступил Сухой, назначив на 32-й минуте пенальти в ворота хозяев поля.

В том моменте динамовец Константин Тюкавин прокинул мяч вперед себе на ход, а затем сделал движение ногой вправо в сторону Неманьи Милетича. После этого произошел контакт двух ног, нападающий упал, Сухой указал на 11-метровую отметку. В результате «Динамо» открыло счет.

По неофициальной информации, все русскоязычные эксперты высказались за то, что Сухой ошибся. А вот все иностранцы, включая главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, поддержали арбитра.

Иностранцы за пенальти, русские — против. К кому прислушиваться, тем более если Кашшаи уже в Венгрии и занимается продажей недавно опубликованной книги воспоминаний?

С ЭСК связана еще одна история...

Появилась некорректная информация. Ее озвучил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак»:

— В экспертно-судейском комитете семь человек. В прошлом году мы подаем, подаем, подаем... На очевидные, на наш взгляд, решения. Нет, арбитр прав. Счет 4:3, счет 4:3. Мы запросили протоколы. Кто эти три, кто эти четыре... Кто голосует. И было так. Три человека в ЭСК были иностранцы и четыре наши — бывшие арбитры. И всегда, когда счет был 4:3, три иностранца голосовали за разумное решение, наши — чуть по-другому. В прошлом году господин Хачатурянц очень грамотно поменял состав ЭСК — он убрал двух россиян и добавил двух иностранцев. Ситуация поменялась в другую сторону. И первое время нам приходило 4:3, но в другую сторону. То есть мы правы — 4:3, 4:3. Одна неделя, вторая... А на третью неделю, как думаете, какой счет пришел? 7:0! Потому что вот эти оставшиеся русские поняли, зачем им палиться, если тех все равно четверо.

Так как это процитировали многие СМИ, считаю необходимым дать краткий комментарий по поводу «поменял состав в прошлом году» и всего остального.

1. Нет экспертно-судейского комитета. Есть экспертно-судейская комиссия при президенте РФС.

2. В ЭСК входили: Ашот Хачатурянц (председатель, Россия), Сергей Зуев (заместитель председателя, Россия), Виктор Кашшаи (руководитель департамента судейства, Венгрия), Сергей Фурса (руководитель департамента инспектирования, Россия), Николай Левников (национальный инструктор РФС, Россия), Юрий Баскаков (Россия), Франк Де Блекере (член комиссии УЕФА по развитию судейства, Бельгия), Вольфганг Штарк (Германия), Павел Каманцев (ответственный секретарь, без права голоса, Россия). Такой состав утвержден на заседании исполкома 11 июня 2020 года.

3. Сам Хачатурянц на заседаниях ЭСК не голосовал.

4. В марте этого года в ЭСК вошел североирландец Алан Снодди. По просьбе Кашшаи, это его добрый знакомый.

5. После отставки Кашшаи его в ЭСК прошедшей осенью автоматически заменил Витор Мануэл Мелу Перейра.

6. Иногда получается, что в голосовании участвуют только трое русских. Это происходит, когда дается оценка решению Кирилла Левникова и его отец Николай Левников не голосует. Либо когда дается оценка решению судьи в матче, который инспектировал Сергей Зуев, Николай Левников или Юрий Баскаков. Тогда инспектор не голосует.

7. Никаких замен двух россиян на двух иностранцев не было.

Евгений Кукуляк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Предупреждения и удаления

Еще одна особенность чемпионата России-2021/22 заключается в том, что с отъездом Кашшаи турнир вдруг стал чище. Не поймите неправильно — имею в виду резкое снижение числа предупреждений и удалений.

Помните, сколько было разговоров, что судьи раскидываются желтыми и красными карточками, а игроки из-за этого получают дисквалификации? В этом турнире статистика иная.

После 18 туров РПЛ-2020/21 было 766 предупреждений и 57 удалений. Сегодня — 664 и 39 соответственно.

Игроки стали действовать аккуратнее и техничнее? Не думаю. Просто исчезло жесткое требование — карать за то и за это.

«Сотники» чемпионатов России.

Потери

Чистка судейского корпуса, начатая в прошлом сезоне, сбавила обороты, но не закончилась. Причем на разных уровнях — и в элите, и в низших дивизионах.

Напомню, что за последний год по разным причинам навсегда выбыли Алексей Еськов (официально объявленная причина — состояние здоровья), Николай Волошин (решение руководства департамента судейства), Сергей Лапочкин (решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА), Станислав Васильев (решение судейского комитета), Михаил Вилков (решение исполкома РФС).

На время отстранялись Алексей Сухой и Алексей Амелин. Не вернулся в РПЛ Роман Галимов.

Только в роли видеоарбитра работал Анатолий Жабченко, в недавнем прошлом судья ФИФА. Он так и не смог найти себя в российском футболе и, похоже, завершит карьеру. Во всяком случае ему больше не дают никаких назначений — ни в РПЛ, ни в ФНЛ.

Тоже лишь в качестве ВАР используется Евгений Турбин, который идет на рекорд по числу назначений: у него набралось уже 20 матчей в 18 турах. Ему регулярно дают игры, хотя часть вышеупомянутых ошибок случилась не без его участия или неверного безучастия.

Тут же скажу в целом о ВАР: заметно ухудшилась эффективность, особенно это касается скорости принятия решений и правильности самого факта вмешательства. Были большие временные потери, связанные с проверкой эпизодов. К сожалению, их потом не компенсировали арбитры, добавляя меньше, чем нужно, времени к первым или вторым таймам.

Есть и техническая проблема. С ней, как я понимаю, столкнулся Василий Казарцев, который до сих пор находится на «скамейке штрафников» и не судит. Он, напомню, не исправил ошибку Владимира Москалева, который не назначил 11-метровый удар за игру рукой защитника ЦСКА Игоря Дивеева в матче с «Краснодаром». Казарцев был его видеоассистентом.

Президент премьер-лиги Ашот Хачатурянц в передаче «Коммент.Шоу» так ответил на вопрос о судьбе арбитра:

— Я думаю, что Казарцев вернется. Этот человек не побоялся, один раз прошел полиграф. Честный человек. Реально... Если вы спросите наших судей, кто лучший эксперт по ВАР, 90 процентов назовут вам Казарцева. Я верю этому человеку. Он допустил серьезную ошибку. Но лучшего эксперта по видеоарбитрам нет. У нас есть проблема с мониторами, которые должны быть заменены. Это подтверждали и его коллеги. Казарцев не увидел этого момента, а когда вышел из комнаты и посмотрел его на большом экране — похолодели руки и ноги. Он понял, что допустил ошибку.

Число матчей, проведенных судьями и ВАР в чемпионате России-2021/22.

Число матчей, проведенных ассистентами и АВАР в чемпионате России-2021/22.

Деньги

Есть такое мнение: судьям в России мало платят. Особенно в низших дивизионах. Но вот футбольный арбитр из Перми (возможно, уже бывший) ответил тем, кто так считает, необычным образом. Позволю себе напомнить августовскую новость.

Тогда на сайте МВД по республике Мордовия появилась информация, что в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по г.Саранск обратился 21-летний житель Перми. Молодой человек сообщил, что в ночное время неизвестные обманным путем завладели его денежными средствами в сумме 19 500 рублей. Выяснилось, что потерпевший приехал в Саранск судить футбольные соревнования. Не захотев проводить вечер в гостинице в одиночестве, молодой человек нашел в сети Интернет объявление о предоставлении интимных услуг и позвонил по указанному там номеру.

Ответивший на звонок администратор фирмы попросил для получения услуги перечислить предоплату в размере 1 500 рублей. Когда гость столицы выполнил требуемое, злоумышленник сказал перевести еще денежные средства в качестве страховки за работу его сотрудницы в ночное время. В итоге в результате разговора потерпевший перевел мошенникам все имевшиеся у него деньги в размере 19 500 рублей.

Когда мошенники узнали, что у молодого человека закончились средства оплаты, то положили трубку и перестали выходить на связь. Обманутый арбитр обратился за помощью в правоохранительные органы.

Вот такая грустная история об убытках. А теперь о доходах — о заработках судей в РПЛ. Они наверняка отличаются от желаемых (особенно в сравнении с гонорарами английских коллег и зарплатами футболистов), но в целом не так уж и плохи. Лидируют Кирилл Левников, Сергей Иванов и Евгений Кукуляк. В их тени Сергей Карасев. Но это впечатление обманчиво — он пропустил несколько туров чемпионата из-за международных турниров, которые с лихвой покрыли его финансовые потери в России.

Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2021/22.

Заработки ассистентов и АВАР в чемпионате России-2021/22.

Вечная проблема

И еще о Карасеве. Много лет назад, в 2002 году, в своей дипломной работе «Психологическая подготовка — важнейший элемент уверенного и качественного судейства» (научный руководитель — Игорь Захаров) он написал следующее:

«С каждым годом и новым сезоном судить становится все труднее. Причем это не относится к самому футболу. Речь идет об околофутбольных делах. Давление на арбитров возрастает как морально, так и физически. Все свои неудачи руководство команд списывает на ошибки судей, оправдывая себя перед спонсорами и болельщиками. Наши действия рассматривают «под микроскопом». Количество жалоб на судейство неуклонно растет. В результате забывают о самом главном — о футболе. И так достаточно невысокий уровень российского футбола заметно снижается. Подтверждением этому является провал наших клубов в Европе.

В таких условиях арбитру очень тяжело сохранять психологическую устойчивость. В итоге появляется психическая напряженность, то есть состояние, возникающее в усложненных условиях деятельности.

Главенствующим фактором этого беспредела являются деньги. Спонсоры, вкладывающие средства, желают результата. В связи с этим у клубов возникает повышенная мотивация в виде обязательств. Нехватка профессиональных тренеров и футболистов ведет к увольнению первых и постоянной миграции вторых. Осознавая свое бессилие, руководство команд постоянно срывает зло на судьях».

Почти 20 лет назад... А словно сказано сегодня. Вечная проблема.