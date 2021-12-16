Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС вынесла вердикт по матчу 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Уфа» (2:0).

«Уфа» обратилась в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артема Любимова в эпизодах с неудалением игрока «Локомотива» Кирилла Зиновича на 31-й минуте матча и с невынесением второго предупреждения игроку «Локомотива» Дмитрию Баринову на 69-й минуте матча.

Комиссия выявила, что судья правильно вынес предупреждение игроку команды «Локомотив» Кириллу Зиновичу, а не удалил его с поля на 31-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данное нарушение Правил игры со стороны игрока команды «Локомотив» имело характер безрассудного поведения, так как игрок имел возможность и делал попытку сыграть в мяч, однако опоздал это сделать и совершил контакт своей ногой с лицом соперника, не используя при этом открытые шипы или чрезмерную силу, тем самым играя опасно для соперника и не думая о его безопасности.

Судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Локомотив» Дмитрию Баринову на 69-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за верховой мяч с игроком команды «Уфа» Александром Саплиновым с использованием рук допустил контакт локтем в лицо соперника, не думая о его безопасности. Данное нарушение Правил игры является безрассудным поведением, за что виновный игрок должен быть предупрежден».