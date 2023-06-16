В «Оренбурге» сообщили о завершении продажи футболистов до зимы: «Нам деньги не нужны»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что клуб больше не будет продавать футболистов в летнее трансферное окно.

«Перейдут ли Мансилья или Вера вслед за Личкой? Больше не будет трансферов из «Оренбурга». Переход Эктова, Сычевой зимой, и условно Марцел если в этой ситуации уйдет — вот и все, все трансферы. Нам деньги не нужны, чтобы продавать футболистов. «Оренбургу» нужно хорошо выступить. И Марцела мы тоже не планировали отдавать. Но так сложилось. Так бывает», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Личка возглавит московское «Динамо».