Бояринцев: «Если бы Глушенков претендовал на приз лучшему полузащитнику, то я бы выбрал именно его»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал список претендентов на звание лучшего полузащитника сезона в РПЛ.

«Из этой тройки я бы выбрал Сперцяна. Да, может быть, сейчас он не так хорош, как был на протяжении всего сезона. Несмотря на это Эдуард все равно продолжает регулярно снабжать своих партнеров острыми и голевыми передачами и держит свой уровень.

Миранчук проводит неплохую весну, его тоже стоит похвалить. Я понимаю, что Глушенков, вероятно, расценивается как форвард в данных номинациях, но я считаю, что его можно было бы поместить в список полузащитников, поскольку Максим проводит великолепный сезон и часто играет под нападающими. Если бы Глушенков претендовал на приз лучшему полузащитнику, то я бы выбрал именно его. На второе место поставил бы Сперцяна, а на третье — Миранчука», — цитирует «РБ Спорт» Бояринцева.

На звание лучшему полузащитнику РПЛ этого сезона претендуют Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Пруцев («Спартак») и Антон Миранчук («Локомотив»).