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Уилкшир: «Тюкавин может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что форвард Константин Тюкавин может стать топовым нападающим в европейской лиге.

«Тюкавин — прекрасный игрок, неудивительно, что многие европейские команды за ним следят. Он готов к тому, чтобы сделать следующий шаг и может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Уилкшира.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005637932_uilkshir_tyukavin_prekrasen_ne_udivlen_chto_za_nim_sledyat
Люк Уилкшир
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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