Уилкшир: «Тюкавин может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир считает, что форвард Константин Тюкавин может стать топовым нападающим в европейской лиге.

«Тюкавин — прекрасный игрок, неудивительно, что многие европейские команды за ним следят. Он готов к тому, чтобы сделать следующий шаг и может стать топовым нападающим в одной из европейских лигах», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Уилкшира.

Действующий контракт Тюкавина рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне 21-летний футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 10 результативных передач