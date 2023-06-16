Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о переговорах с «Динамо» по Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» рассказал о процессе переговоров с «Динамо» по переходу тренера Марцела Лички.

«Мы не делали официальных заявлений. Если их не было, значит, Личка пока не покинул клуб. Не знаю, насколько вероятно, что клуб покинет весь тренерский штаб Марцела. Сложно комментировать, я в этом не участвую. Знаю, что процесс идет», — сказал Андреев «СЭ».

Под руководством Лички «Оренбург» завершил сезон-2022/23 на седьмом месте в РПЛ. 45-летний чех возглавляет оренбуржцев с августа 2020 года.