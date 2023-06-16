Агкацев заявил, что «Краснодар» в следующем сезоне готов бороться с «Зенитом» за золотые медали РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев оценил потенциал своей команды на борьбу за золотые медали РПЛ.

«Способны ли мы в следующем сезоне выиграть кубок и бороться с «Зенитом» за чемпионство? Конечно! «Краснодар» каждый сезон борется за трофей, мы играем на победу в каждом матче. Каждый из нас хочет побеждать и в РПЛ, и в Кубке страны!» — приводит слова Агкацева Sport24.

«Краснодар» занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23, набрав 48 очков за 30 матчей. «Зенит» стал чемпионом страны с 70 очками.