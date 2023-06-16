Зделар: «Мне не предлагали получить российский паспорт, у меня и без него нет проблем с проживанием»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, как относится к тому, чтобы получить российский паспорт.

«Получить российский паспорт? Ну не знаю, я проживаю отличную жизнь в России, — цитирует Sport24 Зделара. — Пока мне не предлагали ваше гражданство, но сейчас у меня и без него нет никаких проблем с проживанием. Пока не могу дать точный ответ. Посмотрим, что случится в будущем».

28-летний серб выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 38 матчей за армейцев во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.