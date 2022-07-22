Источник: «Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата» Вилкера

Представители бывшего защитника «Ахмата» Анхеля Вилкера предложили услуги своего клиента «Спартаку», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата 29-летнего венесуэльца в московском клубе может составить около полумиллиона евро в год.

Напомним, что Вилкер играл за «Ахмат» с 2016 по 2021 год. На его счету восемь голов и две результативные передачи в 117 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

Летом 2022 года у венесуэльца истек контакт с турецким «Гезтепе», после чего он стал свободным агентом.