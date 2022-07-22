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Сегодня, 11:45

Источник: «Спартаку» предложили экс-защитника «Ахмата» Вилкера

«Спартаку» предложили бывшего защитника «Ахмата» Анхеля Вилкера
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анхель Вилкер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представители бывшего защитника «Ахмата» Анхеля Вилкера предложили услуги своего клиента «Спартаку», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, зарплата 29-летнего венесуэльца в московском клубе может составить около полумиллиона евро в год.

Напомним, что Вилкер играл за «Ахмат» с 2016 по 2021 год. На его счету восемь голов и две результативные передачи в 117 матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

Летом 2022 года у венесуэльца истек контакт с турецким «Гезтепе», после чего он стал свободным агентом.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartaku-predlozhili-eks-zashchitnika-akhmata-ankhelya-vilkera-1317286/
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2
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 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
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5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
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Зенит – Кр. Советов
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 - : -
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Краснодар – Спартак
 - : -
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 - : -
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