Полузащитник «Пари НН» Жигулев: «Друзья сербы сказали, что Илич — очень хороший человек и тренер»

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал, как команда приняла нового главного тренера Сашу Илича.

«В субботу у меня была индивидуальная тренировка, я приехал к концу занятия всей команды. Тогда удалось познакомиться с тренером. Толком времени пообщаться не было, но, думаю, штаб ему все подсказал, поэтому ребята подготовились к матчу со «Спартаком». Сейчас уже будет цикл, где тренер сможет внести какие-то свои коррективы. У меня есть друзья сербы, с которыми я играл в разных командах. Они знают Илича, сказали, что это очень хороший человек и тренер. Дальше ближе с ним познакомимся, команда будет понимать его требования, будем вместе готовиться и побеждать», — приводит слова Жигулева «РБ Спорт».

Илич подписал соглашение с «Пари НН» до конца сезона-2024/25. Последним клубом специалиста был греческий «Атромитос».