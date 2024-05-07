Радимов: «Не понимаю логику Слишковича по Игнатову — больше никто в «Спартаке» не умеет «связывать»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов удивился логике главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича, который не выпустил полузащитника Михаила Игнатова на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Просто давайте посмотрим статистику — когда Игнатов играет, например, как было в Ростове, выигрывают 5:1, а Игнатов не выходит против ЦСКА — и 0:0, беззубая игра в атаке. Игнатов выходит с «Динамо» — 2:0, гол плюс пас. Игнатов не выходит против Нижнего — вы сами все видели. Я логику Слишковича не совсем понимаю, я понимаю, что нужна ротация, но какая, с другой стороны, ротация, если ты играешь 12 матчей за весну? Сколько сыграл Игнатов? Может быть, но мы ее действительно не понимаем. Но у них нет другого футболиста, который может связывать. Умяров? Нет. Пруцев? Не предлагать. Мартинс? Нет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» расположился на 11-й строчке с 29 очками.