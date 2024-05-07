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Радимов: «Не понимаю логику Слишковича по Игнатову — больше никто в «Спартаке» не умеет «связывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов удивился логике главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича, который не выпустил полузащитника Михаила Игнатова на матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

«Просто давайте посмотрим статистику — когда Игнатов играет, например, как было в Ростове, выигрывают 5:1, а Игнатов не выходит против ЦСКА — и 0:0, беззубая игра в атаке. Игнатов выходит с «Динамо» — 2:0, гол плюс пас. Игнатов не выходит против Нижнего — вы сами все видели. Я логику Слишковича не совсем понимаю, я понимаю, что нужна ротация, но какая, с другой стороны, ротация, если ты играешь 12 матчей за весну? Сколько сыграл Игнатов? Может быть, но мы ее действительно не понимаем. Но у них нет другого футболиста, который может связывать. Умяров? Нет. Пруцев? Не предлагать. Мартинс? Нет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» расположился на 11-й строчке с 29 очками.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
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Сочи – Пари НН
 - : -
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