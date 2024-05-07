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Радимов о назначении Илича: «Пари НН» рискует отправиться в первую лигу»

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о назначении Саши Илича главным тренером «Пари НН».

46-летний специалист возглавил нижегородский клуб 4 мая, подписав контракт до конца июня 2025 года. Под его руководством команда сыграла вничью со «Спартаком» (0:0) в домашнем матче 27-го тура РПЛ.

«Назначение Саши Илича в «Пари НН» стало неожиданностью, конечно. А как иначе? Человек приезжает за один день. Он может и хороший человек. Я вообще против него ничего не имею. Илич что-то изменит за это время? Сильно сомневаюсь. Ну и показательны их 13% владения мячом, все в своей штрафной встали, не дали «Спартаку» забить. Конечно, это не показатель работы Илича, точно. Какой он тренер, никто не узнает за один день. Но вместе с ним руководство «Пари НН» очень рискует отправиться в первую лигу», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На данный момент «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

12 мая нижегородцы проведут выездную встречу с «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Владислав Радимов
Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
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Спартак – Краснодар
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Зенит – ЦСКА
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