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В Бразилии сообщили, что ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

ЦСКА заблокировал переход защитник Марио Фернандеса в «Сантос», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Сантос» надеялся подписать 31-летнего бразильца, но московский клуб выступил против трансфера.

Отмечается, что защитник хотел перейти в бразильский клуб, но для этого, ему нужно было разорвать контракт с армейцами. Однако красно-синие не пошли на этот шаг и заблокировали переход.

В результате переговоры между Фернандесом и «Сантосом» прекратились, и клуб сосредоточился на других целях.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Защитник попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

Источник: https://ge.globo.com/sp/santos-e-regiao/futebol/times/santos/noticia/2022/07/21/cska-trava-contratacao-de-mario-fernandes-pelo-santos.ghtml
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 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
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