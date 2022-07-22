В Бразилии сообщили, что ЦСКА заблокировал переход Фернандеса в «Сантос»

ЦСКА заблокировал переход защитник Марио Фернандеса в «Сантос», сообщает Globo Esporte.

По информации источника, «Сантос» надеялся подписать 31-летнего бразильца, но московский клуб выступил против трансфера.

Отмечается, что защитник хотел перейти в бразильский клуб, но для этого, ему нужно было разорвать контракт с армейцами. Однако красно-синие не пошли на этот шаг и заблокировали переход.

В результате переговоры между Фернандесом и «Сантосом» прекратились, и клуб сосредоточился на других целях.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Защитник попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.