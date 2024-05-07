Батраков о своем дебюте за «Локомотив»: «Все ребята похвалили, поддержали»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отреагировали его одноклубники на дебют в первой команде железнодорожников.

18-летний игрок дебютировал за красно-зеленых в матче 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1), который состоялся 31 марта. Хабвек вышел на замену на 55-й минуте встречи.

«После моего дебюта за «Локомотив» в матче против «Краснодара» никакого «посвята» или чего-то в этом роде не было, просто все ребята похвалили, поддержали, больше ничего. В целом я очень благодарен партнерам по команде за то, что всячески помогают с адаптацией на взрослом уровне», — приводит слова Батракова Legalbet.

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». За первую команду он отыграл 3 матча, не отличившись результативными действиями.