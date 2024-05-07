Игнатьев: «Динамо» сегодня — команда Тюкавина. Он умело подстраивает под себя командные действия»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал успешную серию «Динамо» в РПЛ.

«Динамо» сегодня — команда Тюкавина. Не потому, что он забивает, а потому, что он умело подстраивает под себя командные действия. За счет огромной беговой работы, огромного стремления быть на плаву он делает все возможное, чтобы футболисты тянулись за ним. Не во всех матчах это получается, но в целом, игроки помогают человеку, который очень хочет, чтобы «Динамо» было на самых высоких ступенях», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Динамо» выиграло четыре матча в РПЛ подряд. Бело-голубые набрали 50 очков и сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром».