Радимов: «Дайте переговоры ВАР — и мы узнаем, кто из арбитров профнепригоден»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился мнением о работе судейского корпуса в матче 27-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН» (0:0).

«Очень было похоже на то, что на Чернове в Нижнем был пенальти. Но тут бесполезно говорить уже, мы целый год говорим... Пока нам переговоры с ВАР не дадут в студию, мы можем гадать сколько угодно. А переговоры нам не дадут, потому что они защищают судей. А судей они защищают, чтобы ошибки не были налицо. Вот и все. Мажич выгораживает сам себя. Мы можем изойти здесь все между собой, но Мажич это обеливает. И все спокойно. Поймите, только поняв, о чем судья на ВАР и судья главный переговаривались, тогда будет открыто. Потому что зрители будут знать, о чем они говорили и кто из них профнепригодный, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. «Пари НН» расположился на 11-й строчке с 29 очками.