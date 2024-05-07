Игрок «Сочи» Сааведра: «Я знал о России до переезда, следил за российским клубами в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра поделился впечатлениями о переезде в Россию.

«Я знал что-то о России до переезда сюда. В российском чемпионате играют несколько чилийцев. Раньше я следил за российскими командами, которые выступали в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Поэтому, естественно, я знал о России, знал, что здесь высокий уровень футбола, поэтому, собственно, и переехал сюда. Я разговаривал с Мендесом, с Ахнело Энрикесом до переезда. Конкретно Анхело мне очень помог. Все в один голос говорили, что здесь хороший уровень футбола, отличная инфраструктура. Приехав в Россию, я в этом убедился. Очень впечатлен», — приводит слова футболиста Metararings.ru.

Сааведра перешел в «Сочи» на правах свободного агента зимой 2024 года. В составе российского клуба чилиец провел 10 матчей, в которых забил один гол.