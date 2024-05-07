В «Ростове» ответили на вопрос об усилении вратарской позиции после решения Песьякова не продлевать контракт

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о необходимости усиления вратарской позиции в клубе.

Во вторник, 7 мая, стало известно, что голкипер Сергей Песьяков покинет желто-синих по окончании сезона-2023/24.

«Не буду говорить, что это неожиданное решение. Он взрослый парень. Сергей в составе «Ростова» провел много игр и принес пользу команде. Это его решение. Усиление летом? Мы изучаем и смотрим, какие есть возможности по усилению вратарской позиции и не только. Есть еще несколько позиций. Задача усиливать команду стоит всегда», — сказал Рыскин «СЭ».

В текущем сезоне 35-летний Песьяков провел 24 матча за «Ростов» во всех турнирах, пропустил 35 голов и 7 раз отыграл на ноль.