Рианчо: «Спартак» переживает трудные времена, но лидеры красно-белых будут стараться переломить ситуацию»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых с «Ростовом».
«Я думаю, что для «Спартака» это будет непростая игра. У «Ростова» новый тренер, и игроки захотят показать ему свою значимость. В Испании говорят: «Новый тренер — уверенная победа!» «Спартак» переживает трудные времена. Лидеры красно-белых будут использовать все возможности, чтобы переломить эту ситуацию. Всегда есть зимняя пауза для принятия радикальных решений. Есть время проанализировать допущенные ошибки и предложить новые идеи!» — сказал Рианчо «СЭ».
Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 30 октября в Москве. Начало — в 16:30 по московскому времени.
«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.
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