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Полузащитник «Сан-Паулу» Родриго Нестор может перейти в РПЛ летом

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Футбольный агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Родриго Нестора, допустил переход игрока в Российскую премьер-лигу в летнее трансферное окно.

«Пока новостей насчет трансфера Родриго в Россию нет. Но все возможно. Ближе к лету появится конкретика», — сказал агент «РБ Спорт».

В 2023 году Родриго Нестор провел в составе «Сан-Паулу» 54 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и сделав 8 голевых передач. В текущем сезоне на счету Нестора 7 игр, 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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