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Бывший полузащитник «Спартака» Тино Коста завершил карьеру

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Тино Коста.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Тино Коста объявил о завершении карьеры.

«Наступил тот самый день, к которому я никогда не готовился. Я хочу поблагодарить все мое окружение за все, что я испытал. Вместе со своей семьей я воплотил в жизнь свои мечты и мечты моего отца. Я играл на лучших стадионах против лучших футболистов. Я выступал за потрясающие команды и провел в футболе больше 20 лет. К сожалению, травма ускорила завершение карьеры, но я не жалуюсь на это. Я благодарен всем клубам, за которые играл, благодарен всем одноклубникам и каждому, кто меня поддерживал. Надеюсь, теперь начнется еще одна замечательная глава моей жизни», — приводит Super Deporte слова 39-летнего Косты.

Тино Коста выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год. Он провел за красно-белых 33 матча, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.

Последним клубом аргентинца стал французский «По», выступающий в лиге 2 — втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Тино Коста
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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