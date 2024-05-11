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Сегодня, 13:15

«Рубин» — «Ростов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Рубин» — «Ростов» начнется в 14:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Ростова&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

«Рубин» на своем поле примет «Ростов» в рамках 28-го тура чемпионата России в субботу, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Рубин» набрал 38 очков и занимает 9-е место в таблице чемпионата. «Ростов» с 40 баллами располагается на 7-й строчке премьер-лиги.

Последняя очная встреча соперников состоялась в рамках Кубка России и завершилась победой команды Валерия Карпина в серии пенальти (основное время матча закончилось со счетом 1:1).

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Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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 22 1 3
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