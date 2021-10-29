«Химки» и «Чертаново» сыграли вничью в молодежном первенстве
«Химки» и «Чертаново» сыграли вничью в молодежном первенстве чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:3.
«Химки» идут на 9-м месте в турнирной таблице группы B, «Чертаново» располагается на 3-м месте.
М-Лига
14-й тур
«Химки — мол.» (Химки) — «Чертаново — мол.» (Москва) — 3:3 (2:2)
Голы: Тетюшин, 5 (0:1). Нафиков, 12 (0:2). Галимзянов, 13 (1:2). Галимзянов, 22 — с пенальти (2:2). Шматов, 55 (2:3). Румянцев, 64 (3:3).
Судья: Федотов (Россия).
29 октября. Химки. Стадион «Новые Химки».
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