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Сегодня, 11:29

Агент Маркова заявил, что футболист не думает об уходе из «Факела»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова заявил, что футболист не раздумывает об уходе из команды.

«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 29-летнего россиянина с воронежским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Источник: РБ Спорт
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 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
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 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
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 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
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