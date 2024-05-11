Агент Маркова заявил, что футболист не думает об уходе из «Факела»

Андрей Талаев, агент нападающего «Факела» Евгения Маркова заявил, что футболист не раздумывает об уходе из команды.

«Пока что мы не обсуждали будущее Евгения. Сейчас он сосредоточен на «Факеле» и тех задачах, которые стоят перед клубом», — приводит «РБ Спорт» слова Талаева.

Марков выступает за «Факел» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт 29-летнего россиянина с воронежским клубом действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.