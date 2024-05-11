«Рубин» — «Ростов»: казанцы удвоили преимущество в счете

«Рубин» забил второй гол в ворота «Ростова» в матче 28-го тура РПЛ — 2:0.

На 38-й минуте забитым мячом отметился защитник хозяев Александр Мартынович. Автором первого гола казанцев стал Мацей Рыбус (30).

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.