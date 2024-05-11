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Защитник чилийского «Унион Эспаньола» Видаль: «Россия — отличный вариант для развития моей карьеры»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Центральный защитник чилийского клуба «Унион Эспаньола» Валентин Видаль заявил, что готов рассмотреть вариант с переходом в один из клубов РПЛ.

Ранее сообщалось, что 19-летним футболистом интересуются «Спартак» и «Балтика».

«У меня есть несколько опций, но мне нравится Россия — это отличный вариант для развития моей карьеры», — приводит «РБ Спорт» слова Видаля.

В нынешнем сезоне Видаль провел 1 матч за «Унион Эспаньолу» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
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