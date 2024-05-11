В «Фенербахче» ответили на вопрос о возможном участии в предсезонном турнире с «Зенитом»

Член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о возможном участии в предсезонном турнире с «Зенитом» в России.

«На данный момент нет понимания», — сказал Баки «СЭ».

С 1 по 15 июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел предсезонный турнир Кубок Pari Премьер, в котором приняли участие «Зенит», «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».