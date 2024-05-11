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Бородюк: «У «Динамо» есть правильная стратегия, да и в целом все для чемпионства»

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Экс-игрок и вице-президент «Динамо» Александр Бородюк счиает, что московский клуб выбрал правильную стратегию.

«Я не хочу оценивать работу Марцела Лички, как и любых других тренеров. Мы говорим о клубе, потому что тренеры поменяются, а клуб останется навсегда — с Личкой или без. Я желаю «Динамо» наконец преодолеть эту длительную серию без титулов. Очень важно, что в этом сезоне у клуба есть правильная стратегия, да и в целом есть всё для чемпионства: инфраструктура, финансирование, качественные футболисты. У «Динамо» большой шанс стать чемпионами, и я им этого и пожелаю», — заявил Бородюк с Metaratings.ru.

«Динамо» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют против «Балтики».

Источник: Metaratings.ru
Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
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