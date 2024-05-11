«Рубин» — «Ростов»: хозяева вышли вперед на 30-й минуте встречи

«Рубин» вышел вперед в счете в матче 28-го тура РПЛ с «Ростовом» — 1:0.

Автором забитого мяча на 30-й минуте встречи стал защитник хозяев Мацей Рыбус.

Игра между командами проходит в Казани. Встречу обсуживает бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.