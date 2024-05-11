«Рубин» — «Ростов»: стартовые составы на матч 28-го тура

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 28-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Рыбус, Безруков, Иву, Йочич, Даку.

«Ростов»: Медведев, Чернов, Осипенко, Вахания, Сако, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко, Роналдо.

Встреча пройдет 11 мая на «Ак Барс Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Рубин» набрал 38 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» располагается на 7-й строчке (40 очков).