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Экс-нападающий ЦСКА Попов о встрече с «Зенитом»: «В таких матчах шансы всегда 50 на 50»

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Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом».

«Выиграет ли ЦСКА ближайший матч у «Зенита»? Сложный вопрос. Хотя он такой двоякий. Вроде бы армейцы сейчас не в лучших кондициях, но мы понимаем, что это дерби. А в дерби шансы всегда 50 на 50 — вне зависимости от того, в каком состоянии и на каких местах таблицы находятся команды. На дерби все собираются. Все подобные матчи, как правило, проходят в ожесточённой борьбе, и шансы у всех равны. И «Зенит» сейчас, как мы видим, находится не в лучшем своем состоянии. Тоже много ошибается и теряет очки. Нельзя сказать, что они на ходу, обрели какую-то уверенность сумасшедшую, обыгрывают всех направо и налево. Есть у них спад и определённые проблемы», — приводит слова Попова Евро-футбол.ру

Встреча «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Зенит

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