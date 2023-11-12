«Спартак» — «Ростов»: Комличенко ошибочно избежал предупреждения и дисквалификации

На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» судья Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждения Николаю Комличенко и Хесусу Медине.

Ростовчанин прыгнул в ноги Даниилу Денисову, сыграл грубо и сбил спартаковца. Арбитр был обязан показать Комличенко желтую карточку. Для нападающего она стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

В том же эпизоде должен был получить предупреждение спартаковец Хесус Медина. Он характерным жестом выпрашивал карточку для Комличенко.