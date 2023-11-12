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Судейство

Сегодня, 21:11

«Спартак» — «Ростов»: Комличенко ошибочно избежал предупреждения и дисквалификации

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Скриншот из трансляции

На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» судья Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждения Николаю Комличенко и Хесусу Медине.

Ростовчанин прыгнул в ноги Даниилу Денисову, сыграл грубо и сбил спартаковца. Арбитр был обязан показать Комличенко желтую карточку. Для нападающего она стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

В том же эпизоде должен был получить предупреждение спартаковец Хесус Медина. Он характерным жестом выпрашивал карточку для Комличенко.

Фото Скриншот из трансляции
Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
7
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
8
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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