«Спартак» — «Ростов»: Комличенко ошибочно избежал предупреждения и дисквалификации
На 60-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» судья Кирилл Левников ошибочно не вынес предупреждения Николаю Комличенко и Хесусу Медине.
Ростовчанин прыгнул в ноги Даниилу Денисову, сыграл грубо и сбил спартаковца. Арбитр был обязан показать Комличенко желтую карточку. Для нападающего она стала бы четвертой в турнире — он получил бы автоматическую дисквалификацию на одну игру.
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
В том же эпизоде должен был получить предупреждение спартаковец Хесус Медина. Он характерным жестом выпрашивал карточку для Комличенко.
Фото Скриншот из трансляции
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Зенит – Краснодар
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