Семин считает «Краснодар» главным прорывом в первом круге РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команду, которую считает главным прорывом в первой половине сезона РПЛ.

«Главный прорыв в первом круге этого сезона — это «Краснодар». Они никогда не были после первого круга на первом месте в чемпионате. Турнирная таблица определяет всю работу клуба, тренерского штаба, игроков. Поэтому я бы и поставил «Краснодар» на первое место», — цитирует Семина Metaratings.ru.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».