«Сочи» — «Рубин»: видео голов матча РПЛ

«Сочи» проиграл дома «Рубину» в матче 15-го тура РПЛ — 0:2. Встреча проходила на стадионе «Фишт».

Полузащитник Руслан Безруков открыл счет на 39-й минуте. Во втором тайме хавбек сочинцев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте. Форвард «Рубина» Мирлинд Даку спустя 11 минут забил второй гол.

39-я минуте. Безруков — 0:1

66-я минута. Даку — 0:2