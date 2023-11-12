«Сочи» — «Рубин»: видео голов матча РПЛ
«Сочи» проиграл дома «Рубину» в матче 15-го тура РПЛ — 0:2. Встреча проходила на стадионе «Фишт».
Полузащитник Руслан Безруков открыл счет на 39-й минуте. Во втором тайме хавбек сочинцев Кирилл Кравцов получил вторую желтую карточку и покинул поле на 55-й минуте. Форвард «Рубина» Мирлинд Даку спустя 11 минут забил второй гол.
39-я минуте. Безруков — 0:1
66-я минута. Даку — 0:2
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Зенит – Краснодар
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Пари НН – Балтика
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