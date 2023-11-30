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Сегодня, 13:32

Тикнизян высказался о конфликте с Фассоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наяир Тикнизян прокомментировал конфликт, который произошел у него с Лукасом Фассоном во время матча с «Ахматом».

«Реакция Фассона показывает, что он и я заряжены на результат. Нас категорически не устраивает, на каком месте мы находимся, в наших домашних играх должна быть гарантия стопроцентных побед. С «Ахматом» Фассон был одним из лучших игроков на поле, он очень много страховал меня, подключался к атакам и развивал их, хорошо играл на стандартах. Спустя пять минут после этой стычки, когда был стандарт, я подошел к нему, мы пожали руки и улыбнулись. В раздевалке я перед ним во второй раз извинился, он мне сказал: «Ничего страшного, понимаю». Никаких конфликтов или негативных моментов нет. Никто из тренерского штаба или команды ничего плохого не сказал, потому что все понимают — это не равнодушие, а чрезмерное желание. Я уверен, что лучше так, чем когда команда выглядит обреченной и всем наплевать на то, что происходит на поле», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В первом тайме встречи между игроками случился конфликт после одного из эпизодов у ворот хозяев. Тикнизян и Фассон столкнулись лбами и обменялись несколькими репликами, после чего разошлись.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-o-stychke-s-fassonom-ego-reakciya-pokazyvaet-chto-my-oba-zaryazheny-na-rezultat-310581/
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Маркус Вендел

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