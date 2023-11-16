Динияр Билялетдинов считает Кордобу лучшим игроком первого круга РПЛ

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Динияр Билялетдинов назвал лучшего игрока по итогам первого круга РПЛ.

«Тюкавин не прям много забивает. Нельзя сказать, что он какие-то бомбардирские качества свои проявил, но пользу команде он приносит. Мне нравится на данный момент Кордоба. По первому кругу — он лучший в РПЛ. Он физически одаренный и может создавать много моментов за игру. Кордоба — самодостаточный форвард, который всегда несет угрозу соперникам. Он не стесняется и раскован в своих действиях. Таких игроков всегда надо опасаться», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

На счету Кордобы 7 голов и 4 результативные передачи в 15 матчах в текущем розыгрыше РПЛ.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».