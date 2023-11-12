«Спартак» — «Ростов»: Осипенко реализовал пенальти
Защитник «Ростова» Максим Осипенко забил на 81-й минуте матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» — 1:2.
Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как мяч попал в руку Руслану Литвинову.
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