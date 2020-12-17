«Спартак» может назначить иностранного тренера после Тедеско
08:02
Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы назначить на должность главного тренера иностранного специалиста.
В среду, после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ, нынешний наставки клуба Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт на следующий сезон. Под его руководством красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.
Помощник Тедеско Андреас Хинкель не останется в «Спартаке» после ухода Доменико с поста главного тренера. Хинкель пришел в московский клуб вместе с немецким специалистом и руководил красно-белыми в тех матчах, которые пропускал главный тренер.
Опрос
проголосовало: 7844Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю