«Спартак» может назначить иностранного тренера после Тедеско

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы назначить на должность главного тренера иностранного специалиста.

В среду, после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ, нынешний наставки клуба Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт на следующий сезон. Под его руководством красно-белые в нынешнем сезоне идут на втором месте в турнирной таблице, одержав 10 побед в 19 встречах.

Помощник Тедеско Андреас Хинкель не останется в «Спартаке» после ухода Доменико с поста главного тренера. Хинкель пришел в московский клуб вместе с немецким специалистом и руководил красно-белыми в тех матчах, которые пропускал главный тренер.