Смолов: «Сафонов подтвердил мне, что его переход в «ПСЖ» реален, про Тюкавина я такое не слышал»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ». По словам футболиста, голкипер «быков» подтвердил ему, что такой вариант событий реален.

— Сафонов готов к Европе?

— Максимально положительно отреагировал на новость, когда узнал ее от своего агента. Я, если честно, офигел, сказал то же самое Матвею. Не понимаю людей, которые говорят ему не ехать. Не стоит размышлять, готов он или нет. Если предложение устраивает всех, надо переходить. Карьера одна, будешь внукам рассказывать об игре за «ПСЖ». О чем тут вообще разговаривать

— Насчет Кости Тюкавина знаете что-то? Вокруг него много слухов, в частности, «Атлетико».

— Матвей мне подтвердил, что это (возможный переход) реален. Про Тюкавина я такое не слышал.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу 25-летнего российского голкипера. 25-го числа сообщалось, что Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижанами.