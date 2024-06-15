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Кафанов: «Шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»? Не 50 на 50»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил шансы голкипера Матвея Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином на 5 лет.

— В конце прошлого сезона на вопрос о том, способен ли Матвей заиграть в топовом европейском клубе, вы ответили: «Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу стать первым номером. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее». Значит, с ходу завоевать место в составе парижан ему будет тяжело?

— Матвей сам понимает: для того, чтобы занять место основного голкипера в таком клубе, надо сначала в тренировочном процессе быть, как минимум, не хуже Доннаруммы! И на это тоже уйдет время.

— Теперь надо болеть за то, чтобы сборная Италии как можно дальше прошла на Евро-2024? Тогда Доннарумме предоставят отпуск, а у Сафонова появится больше шансов заиграть?

-К началу чемпионата Франции Доннарума в любом случае вернется в «ПСЖ». Но в подготовительный период Матвей, надеюсь, успеет сыграть несколько матчей. Это поможет ему получить игровую практику, пусть и в контрольных встречах, что очень важно для вратаря.

— Вы сказали, что Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, а в остальных компонентах россиянин не хуже итальянца. Получается, расцениваете шансы этих голкиперов на роль первого номера «ПСЖ» как 50 на 50?

— Нет. Не 50 на 50! На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах за «быков» и отыграл 11 встреч на ноль.

«ПСЖ» заплатил за трансфер вратаря 20 миллионов евро.

Матвей Сафонов. «По разговору с Матвеем понял: он не хочет быть вторым номером в «ПСЖ»! Кафанов — о трансфере Сафонова и сравнении с Акинфеевым

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
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19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
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Тулуза – Брест
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Александр Ляказетт

Лион

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Жонатан Давид

Лилль

 19
П
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Усман Дембеле

ПСЖ

 8
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Анжел Гомеш

Лилль

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