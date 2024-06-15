Кафанов: «Шансы Сафонова против Доннаруммы в «ПСЖ»? Не 50 на 50»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов оценил шансы голкипера Матвея Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ».

В пятницу, 14 июня французский клуб объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином на 5 лет.

— В конце прошлого сезона на вопрос о том, способен ли Матвей заиграть в топовом европейском клубе, вы ответили: «Да. Но вряд ли получится приехать в европейский клуб и сразу стать первым номером. Потребуется время на адаптацию. Там все-таки уровень мастерства повыше, да и на тренировках все делают быстрее». Значит, с ходу завоевать место в составе парижан ему будет тяжело?

— Матвей сам понимает: для того, чтобы занять место основного голкипера в таком клубе, надо сначала в тренировочном процессе быть, как минимум, не хуже Доннаруммы! И на это тоже уйдет время.

— Теперь надо болеть за то, чтобы сборная Италии как можно дальше прошла на Евро-2024? Тогда Доннарумме предоставят отпуск, а у Сафонова появится больше шансов заиграть?

-К началу чемпионата Франции Доннарума в любом случае вернется в «ПСЖ». Но в подготовительный период Матвей, надеюсь, успеет сыграть несколько матчей. Это поможет ему получить игровую практику, пусть и в контрольных встречах, что очень важно для вратаря.

— Вы сказали, что Сафонов сильнее Доннаруммы в игре ногами, а в остальных компонентах россиянин не хуже итальянца. Получается, расцениваете шансы этих голкиперов на роль первого номера «ПСЖ» как 50 на 50?

— Нет. Не 50 на 50! На стороне Доннаруммы большое количество матчей в чемпионатах Италии и Франции, а также за сборную в международных турнирах. Это очень серьезный опыт, которого пока нет у Матвея.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах за «быков» и отыграл 11 встреч на ноль.

«ПСЖ» заплатил за трансфер вратаря 20 миллионов евро.