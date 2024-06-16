Агент вратаря «Зенита» Москвичева подтвердил, что он переходит в «Оренбург»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева, прокомментировал информацию об аренде его клиента в «Оренбург» без права выкупа. Об этом сообщил журналист-инсайдер Иван Карпов.

«Все верно. Богдан переходит в «Оренбург» на правах аренды. Богдан готов к этому уровню. Это новый, очень серьезный вызов. После проведения зимних сборов с первой командой «Зенита» стало понятно, что он вполне может претендовать на роль первого вратаря в клубе премьер-лиги. Думаю, что здесь никакого риска нет. Богдан провел очень хорошую весну, помог «Чайке» выйти в ФНЛ. Для него это будет новый этап в карьере, новый вызов. Уверен, что все у него получится», — приводит слова Голяны «РБ Спорт».

Вторую половину сезона-2023/24 Москвичев провел в аренде в «Чайке», которая выступает во Второй лиге. Он сыграл 13 матчей, пропустил 14 мячей и помог своей команде выйти в Первую лигу. Контракт Москвичева с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2029 года.